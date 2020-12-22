Şehit Fahrizade suikastı ile ilgili önemli ipuçları elde edildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, İran İstihbarat Bakanı ile yapılan toplantıda İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastının çeşitli yönlerinin ele alındığını belitti.

Zünnur, İran güvenlik güçlerinin bu konuda önemli ipuçları elde ettiğini ve iyi sonuçlara vardığını bildirdi.

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.