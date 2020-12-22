  1. Siyaset
22 Ara 2020 15:03

Şehit Fahrizade suikastı ile ilgili önemli ipuçları elde edildi

Şehit Fahrizade suikastı ile ilgili önemli ipuçları elde edildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, güvenlik güçlerinin İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade suikastıyla ilgili önemli ipuçları elde ettiğini duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, İran İstihbarat Bakanı ile yapılan toplantıda İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastının çeşitli yönlerinin ele alındığını belitti.

Zünnur, İran güvenlik güçlerinin bu konuda önemli ipuçları elde ettiğini ve iyi sonuçlara vardığını bildirdi.

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891300

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