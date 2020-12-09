İranlı akademisyen, Fahrizade suikastını Aydınlık'a değerlendirdi

İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

Bu olayın ardından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Fahrizade'nin şehit edilmesine ilişkin bir mesaj yaynlayarak, cinayetin faillerinin kesinlikle cezalandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

İranlı akademisyen Dr. Yaser Ershadmanesh İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastını Aydınlık için değerlendirdi.

‘VERİLER CIA VE MOSSAD’I İŞARET EDİYOR’

“Eldeki veriler bu terör eyleminin, CIA, MOSSAD ve Halkın Münafıkları terör örgütü (Halkın Mücahitleri) işbirliği ile gerçekleştirildiğini düşünmemize neden oluyor” diyen Dr. Ershadmanesh, bu eylem ile İran’ın nükleer teknolojisinin Nükleer Anlaşma öncesindeki seviyeye ulaşmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

İran’ın nükleer enerji çalışmalarının bir kişiye bağlı olmadığını vurgulayan Ershadmanesh, genellikle elde ettiği teknolojik ilerlemeleri birçok öğrenciye aktararak çalışmaların devamlılığını sağladıklarını belirtti. Ershadmanesh, “Bu nedenle bu darbe İran’ı yolundan caydıramayacak ve İran’a bilimsel açıdan büyük bir hasar veremeyecek” ifadesini kullandı.

‘KARŞILIK VERME HAKKIMIZ VAR’

Dr. Yaser Ershadmanesh, uluslararası camiada süregelen İran’ın itidalli olması ve herhangi bir cevap eyleminde bulunmaması yönündeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Çünkü İran bu tür eylemlere cevap vermeyi kendisine bir hak olarak görüyor ve bundan önce de kendisine yapılan saldırılara verdiği; ABD insansız hava aracının vurulması ve Ayn-al Esed’e yapılan saldırı operasyonu gibi karşılıklarla, yanıt verme kapasitesinin olduğunu ve bu yeteneğini kullanma yönünde kararlı olduğunu gösterdi.”

Ershadmanesh, İran kamuoyunun farklı kesimlerden farklı yönelimlere rağmen bu suikastın karşılıksız bırakılmaması ve karşı bir cevap eyleminde bulunulması yönünde bir görüş birliği olduğunu açıkladı.

‘BIDEN YA DA TRUMP FARKETMEZ’

Bu operasyonun ABD başkanlarının ötesinde bir eylem olduğuna dikkat çeken Ershadmanesh, “Bu bakımdan başkanın Trump ya da Biden olmasının bir farkı bulunmamaktadır” dedi.

Ülkede Biden dönemi ile birlikte geniş bir kesimin yeniden Nükleer Anlaşmaya dönülebileceği yönündeki kanaatlerinin de bu eylemle birlikte ne denli yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Ershadmanesh, “Bizler Nükleer Anlaşmayı Obama döneminde imzaladık ama nükleer konusunda çalışan bilim insanlarımız da benzer terör eylemleri ile yine Obama döneminde şehit edildiler. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde emperyalist siyasetleri belirlemeleri konusunda ABD başkanının kimin olduğunun bir önemi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.