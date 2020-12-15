Füze meselesi düşmanın gözüne diken gibi batmıştır

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Şehit Mohsen Fahrizade suikastına dair Tuğgeneral Hatemi, "Bu olayda düşman, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni teknolojiler alanındaki bilim hareketi sürecini ve ilerleme hızını aksatmaya çalıştı. Onlar, modern bilim alanında kayda değer ilerlemeler kaydettiğimizi çok iyi biliyor; Bu nedenle bu çirkin eylemle halkımızın moralini zayıflatmaya, İran'ın güvenliğine ve gücüne zarar vermeye çalıştı." dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "Füze meselesi düşmanın gözüne diken gibi batmasına rağmen füze potansiyelimizi her geçen gün güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı, Şehit Fahrizade'nin başkan olarak görev yaptığı Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumunun bütçesinde yüzde 256'lık bir artış olduğunu açıkladı.