Covid-19 havayolu taşımacılığını nasıl etkiledi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 2020 yılında havayolu taşımacılığını da vurdu. Avrupa Birliği ülkelerinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı dönemler nisan, mayıs ve haziran ayarında havayolu seferlerinde yüzde 91'e varan düşüşler yaşandı. Türkiye'de de en düşük seviye sadece 3 bin 726 seferin yapıldığı nisan ayı oldu.

Eurostat'ın Eurocontrol'den aldığı verilere göre, Covid-19'un ilk büyük etkisi AB'deki toplam ticari uçuş sayısında (yolcu, kargo ve posta) yüzde 44'lük düşüşün yaşandığı mart ayında görüldü. Covid-19 kısıtlamalarının tam olarak yürürlüğe girmesiyle bu rakam nisanda yüzde 91, mayısta yüzde 90 ve haziranda yüzde 84 olarak kaydedildi.

Yaz aylarında kısmi iyileşme yaşandı ancak sonbaharda sefer sayıları tekrar azalmaya başladı.

Bir önceki yılın aynı aynına göre havayolu taşımacılığında temmuzda yüzde 64 ve ağustosta yüzde 53 düşüşler yaşandı.

Bu rakamlar eylülde yüzde 59 ve ekimde yüzde 62 oldu.

AB havalimanlarının büyük çoğunluğu, ocak ve ekim 2020 arasında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ticari uçuş sayısında önemli bir düşüş kaydetti.

AB'deki 21 ülkede ticari uçuşlarda en büyük düşüşler nisan ayında görüldü, diğer 6 ülkede en büyük gerileme mayıs ayında yaşandı.

Ticari uçuş sayısında en yüksek düşüş Frankfurt havalimanında

AB havalimanlarının büyük çoğunluğu, ocak ve ekim 2020 arasında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ticari uçuş sayısında önemli bir düşüş kaydetti.

Ticari uçuş sayısındaki en büyük düşüş, Avrupa'nın büyük hava taşımacılığı merkezlerinde kaydedildi.

Almanya'da ocakta 132 bin 506 olan sefer sayısı nisanda 17 bin 894 ile en düşük seviyeye geriledi.

Almanya'daki Frankfurt / Main havalimanında ticari uçuş sayısı yüzde 58 (251 bin 900) azaldı. Bu rakamlar diğer büyük havalimanlarında şu şekilde oldu:

*Paris / Charles de Gaulle'de yüzde 55 (-232 bin 200)

*Amsterdam / Schiphol'de yüzde 53 (-225 bin 700)

*Münih'te yüzde 63 (-218 bin 300)

*Madrid / Barajas'da yüze 60 (-212 bin 800)

Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarında da benzer tablo vardı. Barselona'daki El Prat havalimanında yüzde 63, Roma'daki Fiumicino'da yüzde 65, Viyana'daki Schwechat'ta yüzde 60'a varan düşüşler görüldü.

Türkiye'de ocakta 66 bin, şubatta 60 bin ve martta 40 bin 122 olan sefer sayısı nisanda keskin bir düşüşle 3 bin 726'ya geriledi.

Türkiye'de en büyük düşüş nisan ayında görüldü

Türkiye'de ocakta 66 bin, şubatta 60 bin ve martta 40 bin 122 olan sefer sayısı nisanda keskin bir düşüşle 3 bin 726'ya geriledi.

Haziranda tekrar yükselişe geçen ticari uçuşlar 18 bin, temmuzda 36 bin 743 ve ağustosta 51 bin 758'e kadar çıktı.

Koronavirüs vaka sayılarının artmaya başlamasıyla uçuşlar ekimde tekrar gerileme trendine girdi. Bu ayda 49 bin sefer yapıldı.

Kaynak: Euronews