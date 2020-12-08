  1. Ekonomi
8 Ara 2020 11:18

Ekonomik kriz AKP'yi de vurdu

Ekonomik kriz AKP'yi de vurdu

Türkiye’nin öncelikli sorunları arasında ilk sırayı alan ekonomik krizin AKP’yi de vurduğu ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre genel merkezden, son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor.

Türkiye’nin öncelikli sorunları arasında ilk sırayı alan ekonomik krizin AKP’yi de vurduğu ortaya çıktı. Kulislerde konuşulanlara göre genel merkezden, son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor.

Maaşlarını alamayan çalışanların duydukları rahatsızlıkları ilçe başkanlarına ilettikleri konuşulurken, bina sahiplerinin de ödenmeyen kiralar için partiye noter kanalıyla ihtar çekmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP’li bir yönetici, söz konusu iddiaları doğrulayarak “İstanbul’da bazı ilçelerde çalışanların maaşı ödenemediği gibi bina kiralarında da aksamalar yaşanıyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle mahalle irtibat büroları da kapatılmaya başlandı. Anadolu’dan da şikâyetler alıyoruz. Bunun kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

News Code 1890985

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