İran Sağlık Bakanlığı: 823 bin 231 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 447'ye vaka sayısının da 1 milyon 115 bin 770'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 711'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 823 bin 231'e ulaştığı bilgisini verdi.