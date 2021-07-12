  1. Ekonomi
12 Tem 2021 12:20

Kuzey Akım-2 boru hattının inşası ağustosta tamamlanacak

Kuzey Akım-2 boru hattının inşası ağustosta tamamlanacak

Yapımı Aralık 2019'da durdurulan ve Ocak 2021 sonunda tekrar başlayan Kuzey Akım-2 (Nord Stream) doğal gaz boru hattının inşasının gelecek ay tamamlanacağı açıklandı.

Kuzey Akım-2 şirketinin CEO’su Matthias Warnig, dün yaptığı açıklamada, proje kapsamındaki boru hattı inşasının gelecek ay tamamlanacağını belirtti.

Projenin yüzde 98’inin sonlandığını belirten Matthias Warnig, ABD tarafından yaptırım uygulanma riski göz önüne alınarak, projenin ağustos ayının sonunda tamamen bitirileceğini söyledi.

Rus doğal gazını Avrupa’ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1895699
https://tr.mehrnews.com/news/1895699/

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