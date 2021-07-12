Kuzey Akım-2 boru hattının inşası ağustosta tamamlanacak

Kuzey Akım-2 şirketinin CEO’su Matthias Warnig, dün yaptığı açıklamada, proje kapsamındaki boru hattı inşasının gelecek ay tamamlanacağını belirtti.
Projenin yüzde 98’inin sonlandığını belirten Matthias Warnig, ABD tarafından yaptırım uygulanma riski göz önüne alınarak, projenin ağustos ayının sonunda tamamen bitirileceğini söyledi.
Rus doğal gazını Avrupa’ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor.
Kaynak: CRI Türkçe
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