Trump'ın İran karşıtı iddiaları mesnetsizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Trump ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran karşıtı iddialarına ilişkin olarak “Mesnetiz ve uydurma olan bu tür suçlamalar, Beyaz Saray projeksiyonları şeklinde değerlendirilebilir ve Trump'ın içinde bulunduğu zor koşulları gölgede bırakmayı hedefliyor” dedi.

Sait Hatipzade, Trump ve CENTCOM’ın suçlamalarını reddederek, “Defalarca belirtildiği gibi, diplomatik ve konut binalarına yapılan saldırılar reddediliyor ve bu özel durumda parmaklar, gerginlikleri artırmaya çalışan ABD ve bölgedeki ve müttefikleri üzerinde” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Daha önce de söylediğimiz gibi İran’ın ABD terörizmine tepkisi açık, cesurca ve kendisine uygundur. Dolayısıyla ABD rejimi, fitnelerini haklı çıkarmak için daha makul senaryolar kullanırsa daha iyi olacak” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trupm’a uyarıda bulunan Hatipzade, Beyaz Saray'daki hayatının bu son günlerinde gerginliklerden ve tehlikeli maceralardan kaçınmasını tavsiye etti.

Hatipzade, İran’ın mevcut durumda herhangi bir mantıksız eylemin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tuttuğunu belirtti.