Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Şehit Süleymani'nin katillerinden intikam kesinlikle alınacak

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle Direniş Şehitleri'ni Anma Töreni etkinliğinin organizatörleri ve Şehit Kasım Süleymani’nin ailesi ile görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit General Kasım Süleymani'ye yapılan terör saldırsına dair, "Irak ve İran’da milyonlarca kişinin katılımıyla Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mohandes için cenaze töreni düzenlenmesi, Amerikalılara atılan ilk tokattı. Ancak en sert tokat, içi boş olan istikbar güçlerinin imajını kırmak ve ABD'yi bölgeden kovmaktır. Elbette ki, General Süleymani’nin katillerinden ve cinayet talimatı verenlerden intikam alınması lazım ve bu uygun olduğu zaman kesinlikle yapılacaktır." dedi.

Biden'ın iktidara gelmesinden heyecanlı değiliz

Bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, 2015'de imzalanan İran nükleer anlaşmasına dair, "Herkes yükümlülüklerine geri dönerse, biz de tüm yükümlülüklerimize geri döneceğiz." dedi.

ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden hakkına Cumhurbaşkanı Ruhani, "Biden'ın iktidara gelmesinden asla heyecanlı değiliz, ancak ahlaki ve insani ilkelere bile bağlı olmayan ve COVID-19 hastalarına aşı temin edilmesini engelleyen Trump’ın (Beyaz Saray’dan) ayrılmasından sevinç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, "Yeni ABD hükümeti hangi yoldan gideceğini kendi bilir. Doğru yolu istiyorsa biz hazırız, yanlış yolu seçerse de durum ortada ve hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

İran: Deniz güvenliğine karşı her türlü yıkıcı eylemi reddediyoruz

İran Dışişleri Bakaanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kızıldeniz kıyısında bir petrol tankerinde patlama ve yangın çıkmasına dair bir soruya yanıt olarak, “İran, deniz güvenliği ile uluslararası ticaret özgürlüğüne karşı her türlü yıkıcı eylemi reddediyor” dedi.

İran’ın bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması konusundaki tutumuna değinen Hatipzade, “Bölgedeki ülkeler, kalıcı bölgesel güvenliğe ulaşmak için deniz güvenliğini sağlama, korsanlık ve yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede işbirliğini güçlendirme çabalarını artırmalıdır" diye konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 883'e vaka sayısının da 1 milyon 131 bin 77'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 678'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 844 bin 430'a ulaştığı bilgisini verdi.