  1. Toplum
16 Ara 2020 11:56

İran'ın güneydoğusunda çatışma: 1 Şehit, 1 yaralı

İran'ın güneydoğusunda çatışma: 1 Şehit, 1 yaralı

Dün gece İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 sınır muhafızı şehit oldu, birisi de yaralandı.

Dün gece İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Sorumlusu General Kasım Hasanzade, “Dün gece Zehek ilçesinde güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan silahlı çatışmada askerlerimizden biri yaralandı, bir diğeri de şehit oldu." dedi.

Sistan ve Belucistan eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan sınır kenti Zehek, İran'ı Afganistan'a bağlıyor.

News Code 1891162

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