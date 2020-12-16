İran'ın güneydoğusunda çatışma: 1 Şehit, 1 yaralı

Dün gece İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Sorumlusu General Kasım Hasanzade, “Dün gece Zehek ilçesinde güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan silahlı çatışmada askerlerimizden biri yaralandı, bir diğeri de şehit oldu." dedi.

Sistan ve Belucistan eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan sınır kenti Zehek, İran'ı Afganistan'a bağlıyor.