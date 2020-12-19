Bugün İran ile Pakistan arasında yeni bir sınır kapısı açılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün yaptığı açıklamada, "Yarın Cumartesi günü İran ile Pakistan arasında yeni bir sınır kapısı törenle açılacak." dedi.

Hatipzde, "Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif'in son İslamabad ziyaretinde, Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında olan Rimdan-Gabd sınır kapısının kısa bir süre içinde açılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Yeni sınır kapısının İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artmasına sebep olacağına inandıklarını kaydeden Hatipzade, "İki dost ve komşu ülke arasında yeni bir sınır kapısnın kurulması ve Haf-Herat demiryolu hattının son günlerde hizmete açılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla etkileşim ve işbirliğine öncelik verdiğini ve Batı Asya bölgesinin kalkınmasının komşu ülkelerle yakın işbirliğiyle mümkün olacağına inandığını göstermektedir." diye konuştu.