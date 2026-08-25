Katar'dan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilk yorum

El Cezire televizyonuna göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Sözcü, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları tek taraflı önlemler olarak nitelendirdi.
Katarlı yetkili, ülkesinin Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlığı ele almayı amaçlayan diplomatik girişimlere destek verdiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımlarla İran’ın dünya genelindeki finansal bağlantılarını hedef alacaklarını ileri sürmüştü.
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