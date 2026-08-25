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25 Ağu 2026 16:48

Katar'dan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilk yorum

Katar'dan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilk yorum

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tek taraflıdır ve bu krizi çözmek için arabuluculuk çabalarını destekliyoruz" dedi.

El Cezire televizyonuna göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Sözcü, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları tek taraflı önlemler olarak nitelendirdi.

Katarlı yetkili, ülkesinin Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlığı ele almayı amaçlayan diplomatik girişimlere destek verdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent  yeni yaptırımlarla İran’ın dünya genelindeki finansal bağlantılarını hedef alacaklarını ileri sürmüştü.
 

News ID 1938127

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