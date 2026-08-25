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25 Ağu 2026 15:59

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir el-Busaidi ile Tahran’da görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir el-Busaidi ile bir aray geldi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı. 
 

News ID 1938129

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