  1. Siyaset
6 Oca 2021 12:11

Ruhani, yeni ABD hükümetine seslendi

Ruhani, yeni ABD hükümetine seslendi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’a dayatılan ekonomik savaşa değinerek, “Halkımızın azmi, sabrı ve direnişiyle geçtiğimiz yıl bu savaşı kazandık.” dedi.

Ruhani, yeni ABD hükümetine seslenerek, "Dünyada hiç kimse yaptırımlar ile ekonomik savaşın İran milletini yok edeceğini düşünmesin. Yolumuza güçlü biçimde devam edeceğiz ve karşı taraf tesilm olursa eğer biz de memnuniyetle karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "ABD yeni hükümeti, kanun yolunu izlerse ve taahhütlerini yerine getirirse İran da yükümlülüklerine dönecektir, aksi takdirde teslim olmayacağız." diye konuştu.

News Code 1891608

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