Ruhani: İran'da yüksek riskli bölge kalmadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, son bir yılda salgınla mücadelede olağanüstü çaba ve müthiş bir performans sergileyen hemşirelerin Hemşire Günü'nü kutladı.

Ülkenin korona durumuna ilişkin Ruhani, "Son iki ayda vatandaşlar, işletmeler, esnaflar, toplu ulaşım camiası ve aileler tedbirlere uyma konusunda bizimle işbirliği yaptı. Geçen ay çok endişeliydik ve 160 kentimiz kırmızıydı (yüksek riskli bölge) ama şimdi kırmızı şehirlerimizin sayısı sıfıra indi ve ülkede artık yüksek riskli bölge kalmadı. Bu başarı aziz halkımızın emeği ve büyüklüğünden kaynaklanıyor." dedi.

Ayrıntılar gelecek...