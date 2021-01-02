Ruhani'den 'mutasyonlu koronavirüs' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan korona tedbirlerinin ülke genelinde başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, şu anda İran’daki korona durumunun iyi olduğunu söyledi.

İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüse dair Ruhani, İran halkına ve ilgili yetkililere hitap ederek, şunları kaydetti:

“Bu virsüe dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde tekrar kontrol etmesi çok zor olan büyük bir sorunla karşı karşıya kalbiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız."

Cumhurbaşkanı Ruhan, ülkede koronavirüs test sayısının artırıldığını belirterek, bunun durumu kontrol etmede çok etkili olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da İtalya'dan sonra Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumundaki İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock ilk olarak 14 Aralık'ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Londra ve güneydoğu İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu duyurmuştu.

Dün Türkiye'de de 15 kişide koronavirüsün yeni mutasyonu tespit edilmişti.