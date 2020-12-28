Dünya, Şehit Süleymani'nin güvenlik çalışmalarına borçludur

İslami Uyanış Kurultay Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Ekberi, Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü için düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Mehr Haber Ajansı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekberi, Amerika'nın bölgedeki varlığını eleştirerek, "ABD, Irak ve Afganistan’ı işgal ederek bölgede kendi askeri varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu iki ülkenin işgalinden sonra İslami uyanış meslesi daha ciddi bir aşamaya girdi. ABD yönetimi, Yemen ile Suriye krizi ve İran’a uyguladığı yaptırımlarla bölgedeki varlığını tam olarak garantiye almak istiyor.” dedi.

Ekberi, sözlerinin devamında, "Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesi bu ülkenin Batı Asya’daki mağlubiyetini gösterir. Aslında ABD Irak’ta kalmak için IŞİD’i bölgede üretti ve böylelikle bir yandan İslam dünyasında sorun yaratmayı ve diğer yandan da Bağdat’ın Washington'un yardımlarına muhtaç olmasını sağladı. Böylece birkaç yıl daha bölgedeki varlığını devam ettirdi.” ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgesel müdahalesine karşın Direniş Cephesi'nin tüm bölgede daha da aktif hale geldiğine dikkati ceken Ekrberi, şunları kaydetti:

"IŞİD meselesi Amerika’nin planladığı gibi gitmedi ve zamanla bu örgüt ABD için de bir sorun olmaya başladı. ABD, Irak’ta krizler yaratark bölgedeki hakemiyetini korumak istedi, fakat bunun aksine Haşdi Şabi gibi direniş gücünün oluşturulmasıyla onların amaçlarına ulaşmasını önledi. Irak halkı da IŞİD'i yok etmenin tek yolunun Haşdi Şabi’nin olduğunu anlayıp ve desteklemeye başladılar. O günden beri ABD’nin bölgedeki en önemli sorunu Şadi Şabi olduğunu ve bölgede bu grubun zayıflaması için çaba sarfettiğini söyleyebiliriz."

Ekberi “Direniş güçleri Yemen ve Suriye gibi ülkelere kadar genişledi. Suudi Arabistan’ın tekfiri grupları silahlandırması ve Yemen’deki savaşı başlatmasına baktığımızda Riyad’ın artık güç kaybettiğini görebiliriz. Hem ABD hem de Suudi Arabistan Direniş Cephesi'nin karşısında başarısız kaldı." diye konuştu.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Hüseyin Ekberi, bölgede bazı devletlerin Siyonist Rejim’le ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesinin sebeplerini şu şekilde yanıtladı:

"Bazı ülkelerin İsrail ile başlattığı normalleşme ilişkileri aslında daha önceden de vardı, fakat şu anda ilişkinin olduğunu ortaya sergilediler. Artık İsrail ile normalleşme sürecine giren bütün ülkeler bundan sonra onların da İsrail’in bölgedeki tüm tehditleri konusunda hesap vermeleri lazım. İran da bu konuda uyarıda bulunmuştu. Bu ülkelerin askeri gücünün zayıf olduğu için İsrail’in gücüne güç katacaktır. Ayrıca BAE, Fas ve ya Bahreyn gibi ülkelerin yaptığı normalleşme anlaşması halklarının isteğinin dışında gerçekleştiğine inanıyoruz."

Şehit General Kasım Süleymani suikastı ve İran'ın ABD'nin kötü eylemine vereceği tepki hakkında hakkında Ekberi, "İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ifade ettikleri gibi Irak'taki Amerikan Ayn'ul-Esad Üssüne yapılan saldırı sadece bir tokattı. Mutlaka zamanı geldiğinde ABD’den ağır bir intikam alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekberi ayrıca, "ABD'nin bölgede üç önemli projesi vardi 1. Büyük Ortadoğu Projesi, 2. Yeni Ortadoğu Projesi ve 3. IŞİD meselesidir. Fakat Kasım Süleymani bu projelrin gerçekleşmemesi için büyük çaba sarfetti. Dünya, Şehit Süleymani'nin güvenlik çalışmalarına borçludur." diye konuştu.