ABD, General Süleymani suikastı ile büyük bir hata yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından “Asla affetmeyeceğiz ve asla unutmayacağız.” etiketiyle paylaşılan mesajda, “Amerika Birleşik Devletleri, General Süleymani’ye karşı terör saldırısı düzenleyerek büyük bir hata yaptı.” kaydedildi.
Paylaşımda, “Iraklı milletvekillerinin oy çokluğuyla ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasayı onaylaması ABD’nin bölgemizdeki kötü varlığının sonu demektir. Bölgemiz, yasaları çiğneyen ABD rejiminin müdahalesinden yeteri kadar acı çekmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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