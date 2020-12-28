  1. Kültür
28 Ara 2020 17:54

Şehit General Süleymani'yi konu alan bilgisayar oyunu çıktı

Şehit General Süleymani'yi konu alan bilgisayar oyunu çıktı

Şehit General Kasım Sülymani ile ilgili "Gölgedeki General" adlı bilgisayar oyunu yakında görücüye çıkarılacak.

Şehit General Kasım Sülymani hakkındaki "Gölgedeki General" adlı bilgisayar oyunu çıktı. 

Aksiyon türünde hazırlanan bilgisayar oyunu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle görücüye çıkarılacak.

Irak'taki Amirli kentinin terör örgütü IŞİD tarafından kuşatılmasıyla ilgili olayları anlatan oyun kuşatmanın kırılmasında önemli rol üstelen Şehit General Süleymani ve ekibinin çabalarını yansıtıyor.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891410

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