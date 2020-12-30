İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün Şehit Süleymani suikastı davasına ilişkin hukuki ve adli takip toplantısında yaptığı konuşmada “Korgeneral Süleymani şehadetinin acısı ve halkın bu cinayetin faillerini cezalandırılma talebi asla gündemden düşmeyen bir meseledir” dedi.

Şehit Süleymani’yi 'terörizmle mücadele sembolü' ve 'bölge için bir güvenlik figürü' olarak nitelendiren Reisi, “Bu cinayette dahli olanlar için ceza istemi sadece o şehidin ailesi ya da İran milletinin yasal davası değil, aynı zamanda İslam ümmeti ve dünyadaki özgürlük sever insanların ABD’nin devlet terörizmine karşı iddianamesidir” ifadesini kullandı.

Konuyu takip etmek ve cinayet faillerini cezalandırmak için yeterli kadar kanıt mevcut olduğunu belirten Reisi, “Yargı Erki, ABD’den alınacak sert intikamın bir parçası olarak bu davayı ciddi bir şekilde takip edecektir. Bu dava gündemden düşmeyecek ve İran halkı Şehit Süleymani davasından vazgeçmeyecek" açıklamasında bulundu.

İbrahim Reisi, bu konunun hukuki ve cezai olarak takip edilebilmesi için gerekli mekanizmaların sağlandığını belirterek, 1973 Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik devrimci bir yaklaşım benimsenmesi gerekliliğini vurguladı.

ABD liderlerinin hukuki statülerinden dolayı yargı dokunulmazlığına sahip oldukları iddiasına dikkati çeken Reisi, şunları kaydetti:

“ABD'li yetkililer Şehit Süleymani’ye yönelik işlediği cinayetten sorumludur. Dolayısıyla hiçbir unsur bu süreci engelleyemez. Herkes eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır ve bazılarının ABD'li yetkililerin yasal dokunulmazlığa sahip olduğunu iddia etmesi uluslararası hukuk açısından kabul edilmez bir siyasi algıdır”

İran Yargı Erki Başkanı, "Dünyadaki bütün insanların gözü önünde suçuna itiraf eden Trump, bu davanın ilk suçlusudur ve yaptığı eyleminden sorumludur. Neyse ki, Trump'ın başkanlığı sona erdi, ancak görev süresi bitmemiş olsa bile, hiç kimsenin idari veya örgütsel bir konumda olduğu için kanun önünde sorumlu tutulmaması kabul edilemezdir." diye konuştu.