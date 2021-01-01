Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Avrupa kendi güvenliğini Şehit Süleymani'ye borçlu

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, “Şehit Süleymani meraklılarının arzusuna rağmen Koronayla Ulusal Mücadele Kuruluyla yapılan koordinasyona göre şehidin yıldönümü merasimlerinin çoğu sanal olarak gerçekleşecek” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Batılı yetkililerle yaptığım görüşmelerde General Süleymani'ye madalya vermeleri gerektiğini söyledim. Çünkü Şehit Süleymani’nin cesareti olmasaydı Avrupa kentileri, hatta ABD bile IŞİD tarafından hedef alınırdı” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Şehit Süleymani suikastının faillerinin adli olarak takip edilmesi hakkında, “Bu suikastın failleri hakkında ciddi ve pişmanlık uyandıran bir iddianame çıkarılması için tüm belgeler doğru ve tüm detaylarıyla sağlandı ve iddianame yakında yayınlanacak” ifadelerinde bulundu.

Şehit Süleymani suikastının faillerinden intikam almaya kararlıyız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle yayınladığı bir mesajda, İran ve dünyadaki tüm Müslüman ve özgürlük sever insanların bu cinayetin faillerinden intikam alma ve ABD'nin Batı Asya bölgesinden çekilmesi yönündeki kararlığını ‘kaçınılmaz’ olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin kaleme aldığı mesajın bir bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“3 Ocak, İran tarihinde yaşanan acı bir olayı hatırlatıyor. Terör örgütü IŞİD’le mücadele eden İslam ümmetinin şefkatli evlatlarından biri bu günde İran’ın düşmanı olan ABD emperyalist ve terörist hükümeti tarafından şehit edildi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin de buyurduğu gibi, Şehit Süleymani ve bu olaydaki diğer şehitlerin katillerini ağır bir intikam bekliyor. Şehit Süleymani direnişin uluslararsı şahsiyetiydi ve direnişle ilgilenen herkes bu cinayet faillerinden intikam alınmsını istiyor".

İran'da 988 bin 838 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 223'e vaka sayısının da 1 milyon 225 bin 143'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 988 bin 838'e ulaştığı bilgisini verdi.

Zarif: ABD savaşa bahane üretmek için komplo kuruyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ve müttefikleri, ABD’de koronavirüs salgınıyla mücadele etmek yerine, bölgemize B52 bombardıman uçaklarını ve filolarını göndermek için milyarlarca doları boşa harcıyorlar" dedi.

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“Irak’tan elde edilen bilgiler savaşa bahane üretmek için bir komploya işaret ediyor. İran savaş peşinde değil; ancak halkını, güvenliğini ve hayati çıkarlarını açıkça ve doğrudan savunacaktır”