Tümgeneral Selami, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni sırasında basın mensupların sorularını yanıtladı.

Tümgeneral Selami, düşmanların bölgedeki son askeri faaliyetleri hakkında yöneltilen soruya, "Bölgede düşmanın askeri hareketliliğinin nedeni geçen sene Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile yoldaşlarını şehit etme hatasıdır. Bu eylem İslam dünyasında büyük bir nefrete yol açmıştır. Bu yoğun nefret, tıpkı bir kabus gibi, Amerikalıları her zaman rahatsız ediyor. Onlar yaşadıkarı kabustan kaçmak için bir dizi harekete başvurabilirler. Herhalükarda onlara karşılık vermeye hazırız." yanıtını verdi.

Düşmanara seslenen Tümgeneral Selami, "Sahip olduğumuz tüm güç ve kapasite ile küçük veya büyük düşmana karşı koymaya karar verdik. Kesinlikle zafer bizimdir, çünkü hem düşmanı hem de kendimizi tanıyoruz. Düşmanı yenmeye kararlıyız ve Şehit General Süleymani'nin dediği gibi, hepimiz zorlukların adamlarıyız. Düşman hezimet isterse buyursun gelsin. Biz hep sahadayız." dedi.

Tümgeneral Selami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikasta karşılık olarak cinayet işleyenlerden kesinlikle intikam alınacağını belirterek, "Bu cinayette dahli olanlar asla güvende olmayacaktır. Ancak amacağımız intikam belirli koşullara tabidir ve bu koşulları Yüce Allah'ın izniyle yaratacağız." diye konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.