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2 Oca 2021 14:35

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 45 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 438'e, vaka sayısının da 1 milyon 237 bin 474'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 981'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 4 bin 326'ya ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891517

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