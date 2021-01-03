Bölgesel güçler İran'ı zayıflatmakta başarısız odular

Parstoday'e göre, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, dün akşam yaptığı açıklamada, General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 1. yıldönümüne atıfta bulunarak, "Bugün, şüphesiz, İran'daki direnişi son birkaç on yılda eşi benzeri görülmemiş bir şekildedir; İslam Devrimi döneminde oluşan ortam ve durum benzersiz ve seçkindir. Bunun bir kısmı coğrafi durumdur, düşmanların İran için jeopolitik erozyon yaratmak için aradıkları durumdur, ancak bunun kolayca mümkün olmadığını bilmeleri gerekir.'' dedi.

Tuğgeneral Hatemi, İran'ın stratejik konumuna atıfta bulunarak, "Düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığını azaltması gerektiğini söylemesi, bu bölgedeki diğerlerinin peşinde olduğu çıkar çatışmasından kaynaklanıyor; bugün bölgede ülkelerin bölge dışı güçlere itaat etme çıkarlarının peşinden koştuğunu görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejileri arasında stratejik bir fikir ve plana, stratejik silahlara ve stratejik derinliğe sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

''İran, Batı Akdeniz'e gitti ve bunun için birçok savaş açtılar ve hatta taleplerini yerine getirmek için bu bölgede terörist gruplar oluşturdular, ancak İran'ın stratejik varlığı onların taleplerinin yerine getirilmesini engelledi.''