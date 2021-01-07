Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye yaptırım tepkisi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Twitter üzerinden Washington yönetiminin maksimum baskı politikasını eleştirerek, "Tahran hükümeti, yasadışı ABD yaptırımlarını engellemek için yerel imkanlara odaklanmıştır." dedi.

Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyumun zenginleştirme işlemi hakkında Taht Revançi, "İran, yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine yeniden başlamış ve tüm taraflar yükümlülüklerini yerine getirir getirmez attığı bütün nükleer adımlarından geri döneceğini vurgulamıştır." ifadelerinde bulundu.

Ruhani, yeni ABD hükümetine seslendi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran’a dayatılan ekonomik savaşa değinerek, “Halkımızın azmi, sabrı ve direnişiyle geçtiğimiz yıl bu savaşı kazandık.” dedi.

Ruhani, yeni ABD hükümetine seslenerek, "Dünyada hiç kimse yaptırımlar ile ekonomik savaşın İran milletini yok edeceğini düşünmesin. Yolumuza güçlü biçimde devam edeceğiz ve karşı taraf tesilm olursa eğer biz de memnuniyetle karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "ABD yeni hükümeti, kanun yolunu izlerse ve taahhütlerini yerine getirirse İran da yükümlülüklerine dönecektir, aksi takdirde teslim olmayacağız." diye konuştu.

İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nin kapanış bildirisine tepki göstererek, Tahran'ın kendi nükleer, füze programı ve savunma politikalarına yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmediğini belirtti.

Parstoday'de yer alan habere göre Hatipzade, İran'a yöneltilen temelsiz ve tekrardan ibaret suçlamaları kınayarak, bunun anlayışsızlık, kincilik ve Suudi rejimin konseye siyasi baskısının sonucu olduğunu vurguladı.

Hatipzade, Suudi rejimin bölgesel politikası ve İran ve diğer bölgelere yönelik yıkıcı yaklaşımlarının komşu ülkelerin servetinin muazzam kısmının heba olması ve bölgenin Batılı firmaların silah deposuna dönüşmesine yol açtığını kaydetti.

İranlı Sözcü ayrıca, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesini eleştirdi.

Hatipzade sözlerinin devamında, ABD rejiminin İran halkına karşı ekonomik terörizminin Fars Körfezi'ne kıyısı olan bazı Arap ülkelerince net şekilde desteklenmesini kınayarak, bunun iyi komşuluk politikasına aykırı olduğunu ve İran milletinin hafızasında tarih boyu unutulmayacağını söyledi.

İran'da Kovid-19 vefat sayıları azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 283 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 830'a vaka sayısının da 1 milyon 261 bin 903'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığı bilgisini verdi.