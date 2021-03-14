Artık düşmana şart koşan taraf biziz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran'daki Mustazafların Gönüllü Seferberlik kurumu'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, velayet-i fakih kavramının önemine değinerek, "42 yıldır en büyük güçlerle karşı karşıya kalan İran milleti inandığı vilayet gücüyle düşmanın gücünü kırmayı başardı. Artık biz düşmana şart koşuyoruz." dedi.

Ülke düşmanlarının İran'la ilgili hiçbir alanda başarılı olmadığını belirten Tümgeneral Selami, "Düşman aynı zamanda ekonomik savaşı da kaybetti. Maksimum baskı politikası başarısız oldu ve mimarı (Donal Trump) da hezimete uğradı." ifadesini kullandı.