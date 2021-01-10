  1. Azerbaycan
10 Oca 2021 15:20

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'ı görüşecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'ı görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yarın Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 11 Ocak 2021’de Moskova’da Aliyev ve Paşinyan’ın katılımıyla üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi de planlar arasında.

News Code 1891697

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