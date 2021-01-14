Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Şu anda Trump'ın baskı politikasının hezimetine tanıklık ediyoruz



Dün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’deki olayları değerlendiren Ruhani, bu ülkede rezalet yaşandığını ve bir despotun çöküşü ile karşı karşıya geldiğini belirterek, “Bunlar dünyada zorbalığın, ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin iyi sonuçlar vermeyeceğini gösteren işaretlerdir.” dedi.

Ruhani, "Son üç yılda sabırlı halkımız ABD'nin ekonomik terörizine karşı direndi ve üç ayda İslami düzeni devirmek isteyenler de kendileri çöküş eşiğinde. Şu anda Trump hükümetinin sonu değil, onun maksimum baskı politikasının hezimetine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Kanunları çiğneyen bir adamın (Trump) Amerikan halkını kendilerinin inandıkları demokrasiye karşı kışkırtacağına kimse inanmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin prestij ve güvenilirliği Trump'tan önceki günlere dönmesi yıllar albılır. Amerikan halkı büyük kayıp yaşadı."

Ruhani, ABD yaptırımlarına dair, "Önümüzdeki aylarda halkımızın gösterdiği direnişin sonuç vereceğinden kesinlikle eminiz. Yeni Amerika kükümeti, önceki İran politikasını yürütmenin imkansız olduğunu ve azami baskı politikasının de hezimete uğradığını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ekonomi durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Ruhani, "Gelecekte durum düzelecek ve yurt dışındaki mali kaynaklarımız serbest bırakılırsa doların değeri 15 bin toana bile düşecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yabancı korona aşısı alımıyla ilgli olarak, döviz temini konusunda hiçbir sorun olmadığını ve ülkede geniş kapsamlı aşılama planının belirlenen zamanda başlaması için çalıştıklarını söyledi.

İran Ordusu'ndan büyük deniz tatbikatı

İran Ordusu Deniz kuvvetlerinin İran Ordusu'nun “Deniz İktidarı-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Zehra (s.a)" koduyla Umman Denizi ve Hint okyanusu kuzeyinde başladı.

İran Ordusu'nun sürpriz tatbikatının birinci aşamasında, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, denizaltıları, savaş uçakları ve helikopterler tatbikatın önceden belirlenen senaryolarını yerine getirmek üzere tatbikat bölgesine geldi.

Tatbikatta yüzeyden yüzeye cruise füzelerinin fırlatılması, yerli denizaltılardan torpidoların fırlatılması, özel harekat birliklerinin kıyıda ve denizde özel operasyonları, İHA operasyonları ve elektronik savaş, tatbikatta uygulanacak bazı senaryolar olduğu açıklandı.

Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani “Deniz iktidarı 99” tatbikatı hakkında yaptığı açıklamada, tatbikat sürpriz bir şekilde başladığını ve tatbikatta yer alan birlikler kısa sürede tatbikat bölgesine yayıldıklarını belirtti.

İran'ın "Makran" adlı helikopter gemisi bugün donanmaya eklendi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin huzurunda yerli uzmanlar tarafından üretilmiş olan "Makran" adlı helikopter gemisi dahil iki savaş gemisi tanıtıldı.

"Makran" adlı helikopter gemisi, Raʾs al-Ḥadd bölgesi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğine destek sağlamak amacıyla bu bölgelere gönderilecek.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 457'ye vaka sayısının da 1 milyon 305 bin 339'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 469'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 94 bin 388'e ulaştığı bilgisini verdi.

Zarif'ten 'Şehit General Süleymani dosyası' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada Şehit General Süleymani'ye suikast konsunda ABD'nin kınanması için Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü vasıtasıyla süreci takip ettiklerini söyledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın direniş komutanlarına yönelik suikat nedeniyle yakalama kararı çıkardığına atıfta bulunan Zarif, “Bu karar özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen takiple alınmıştır” ifadelerinde bulundu.

Irak yargısı, Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

İran, geçemlerde ABD Başkanı Trump ve Şehit General Süleymani'ye yönelik suikastta parmağı olan diğer ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunmuştu.