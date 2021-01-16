ABD'den İran'a yeni metal yaptırımı

ABD'nin İran karşıtı tutumu devam ediyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişlettiğini bildirdi.

Pompeo tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Yeni karara göre İran'a gönderenlere yaptırım uygulanacak metaller listesine, 15 özel metal daha eklendi." denildi.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı 15 özel metal arasında alüminyum ve çelik türevleri de yer alıyor.

Washington yönetimi Mayıs 2020'de de İran′ın metal endüstrisini yaptırım listesine eklemişti.

Mike Pompeo, dün akşam yayınladığı yazılı açıklamada, Denizcilik Endüstrisi Kurumu, Hava ve Uzay Sanayii Kurumu ve Havacılık Sanayii Kurumu dahil olmak üzere üç İran kurumunun da yaptırım listesine alındığını bildirmişti.

ABD yönetimi son günlerde İranlı aşı üreticisi Barkat Ventures Enstitüsü'nün de aralarında olduğu 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

Donald Trump hükümeti, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.