Petrol Biden beklentileriyle yükseldi

Petrol, Zayıflayan dolar ve Joe Biden yönetiminin gelmesiyle enerji talebinin artacağı beklentileriyle kazançlarını artırdı.

Vadeli kontratlar New York piyasasında, salı günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra varil başına 53 dolar civarından işlem gördü. Hazine Bakanı adayı Janet Yellen senatör ve temsilcilere teşvik paketinde büyük miktarları hedeflemelerini söyledi. ABD dolarındaki zayıflık da dolar cinsinden fiyatlanan emtiayı daha cazip hale getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan koronavirüs vakalarıyla birlikte petrol piyasalarındaki iyimserlik de azaldı.

Axi Baş Piyasa Stratejisti Stephen Innes

Yatırımcılar büyük bir teşvik paketini fiyatlıyorlar. OPEC+’ın şu anki arz disiplini Biden yönetiminin sağlığa ve ekonomiye yönelik politikalarıyla birleştiğinde, petrol fiyatları daha da yükselebilir.

Şubat vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 13:15’te yüzde 0,7 yükselerek varil başına 53,35 dolar civarından işlem gördü.

Mart vadeli Brent petrol, salı günü yüzde 2,1 yükseldikten sonra yüzde 0,7 daha yükselerek varil başına 56,27 dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: Bloomberg