Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Bugün ABD'de Trump'ın uğursuz hükümetinin sonudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD başkanı Trump’ın görevinin sonuna geldiğini belirterek, "Bugün dünyaya 4 yıl boyunca zulümden başka hiçbir şey sunmayan ABD'nin uğursuz hükümetinin sonudur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “O kişi (Trump) siyaset bilmiyordu ve kendi inşaat projelerini düşünüyordu; siyasete de böyle bakıyordu. Bugün Beyaz Sara’ya girenler siyasetin içindeler ve siyasi meseleleri anlıyorlar. Eğer onlar nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getireceklerine dair belge imzalarlarsa, İran da buna karşı imza atacak. Eğer onlar bir kararname çıkarırsa İran'da da aynı şekilde bir kararname çıkarılacak.” ifadesini kullandı.

'Trump hükümeti devrildi'

Bugün topun Washington'un sahasında olduğunu anlatan Ruhani, "Trump hükümeti devrildi ve siyasi hayatı sona erdi, ancak nükleer anlaşma hala ayakta. Yeni Washington hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini bekliyoruz. Şimdi P5 + 1 ülkelerinin taahhütlerini yerine getirme zamanı. Eğer onlar bunu yaparsa biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükürler olsun ki Trump’ın kötülüklerle dolu defteri bugün sonsuza kadar kapanıyor. Trump’ın ABD için bıraktığı kötü miras Amerikan toplumunu da kutuplaştırmıştır. Yeni başkanın göreve başladığı gün Washington’un askeri bir kışla haline geldiğini görüyorsunuz. Bütün bunlar Trump’ın becerisizliğinin sonucudur. ABD’nin siyasi olarak yalnızlaşması da Trump’ın ülke için bıraktığı diğer mirastır. ABD son bu 4 yılda politikalarında yalnız bırakıldı. Filistin meselesinde, nükleer anlaşmaya karşı durduğunda ve BM güvenlik konseyinde en az 4 kez yalnız kaldı."

Zarif'ten Biden ekibi ile müzakere iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM daimi temsilcisi Mecid Taht Revançi’nin Biden ekibi ile görüştüğünü öne süren Fransız Le Figaro gazetesinin iddiasıyla ilgili sorulan soruya Zarif, “Bu gazetenin muhabirinin Sayın Taht Revançi’nin son üç haftadır İran'da olduğunu ve Pazartesi günü New York'a yeni döndüğünü kontrol etmemesi çok ilginç. Taht Revançi dönüşünden sonra en az bir hafta karantina altında olacak. Dolayısıyla Le Figaro gazetesi muhabiri çok tutarsızca konuşmuştur." yanıtını verdi.

Zarif, İran nükleer anlaşmasına dair, "Bu konuda yeniden müzakereye gerek yok, ABD hükümeti nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeden onu ihlal etti. Sayın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, ‘Yaptırımlar kaldırırlarsa hiçbir sorunumuz olmayacak’ demişti. Biden’in görevi yaptırımları kaldırmaktır. Sayın Liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yaptırımların kaldırılması şart." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 57'ye vaka sayısının da 1 milyon 348 bin 316'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 214'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 137 bin 812'ye ulaştığı bilgisini verdi.