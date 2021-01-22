Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne atıldılar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad zarif, sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tarihin çöplüğüne karıştıklarını belirtti.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti: “Trump, Pompeo ve onların ortakları tarihin çöplüğüne atıldılar; ancak ABD'nin devlet terörizmi ile hedef alınan General Süleymani ve Trump hükümetinin insanlık dışı cinayetleri sonucu ağır yaralar alan, hayatlarını kaybeden ve gıda ve ilaçtan mahrum bırakılan binlerce kişinin hatırası her zaman hafızalarda kalacak. Washington’a yeni gelenler belki bir ders alabilir”

Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Suriye'deki siyasi ve insani gelişmeler’ hakkındaki toplantısında yaptığı konuşmada, “Suriye halkı terör eylemlerinden ve koronavirüs salgınından muzdarip olduğu bir dönemde ABD ve diğer bazı ülkelerin yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarıyla karşı karşıyadır" dedi.

Taht Revançi, “Bu durumda savunmasız insanları hedef alan insanlık dışı yaptırımlar, Suriye halkının yaralarına tuz basmak gibidir. Yaptırımlar ayrıca mültecilerin evlerine geri dönmesini ve bu ülkenin yeniden inşa sürecini engelliyor” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, “İran olarak tek tarflı ve yasadışı yaptırımları tamamen reddediyoruz ve bu yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Mecit Taht Revançi, bu doğrultuda Astana sürecinin Suriye siyasi sürecinin şekillenmesine yardımcı olması açısından önemli olduğunu ve İran’ın BM’nin Suriye’deki faaliyetlerini desteklediğini bildirdi.

İran'ın düşmanları aşağılanarak devrildi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük doğalgaz rafinerisi olan Bid Boland Rafinerisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu büyük proje, zorbalıkla İran’ı dize çökerteceklerini iddia edenlerin aşağılanarak devrildiği gün açılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Milletimize karşı komplo kuranların eylemleri, uğursuz hayatlarının son günlerinde tüm dünyaya, milletlere ve Amerikan milletine açıklandı ve herkes onların demokrasiye ne kadar karşı olduklarını gördü” ifadelerinde bulundu.

ABD'de Trump destekçilerinin kongre baskınına dikkati çeken Ruhani, "Onlar başından beri böyleydi; ancak sonunda herkes bu teröristlerin Amerikan halkına ve dünyayaya karşı işledikleri cinayetleri gördü" ifadesini kullandı.

Sözlerinin diğer bölümünde İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu belirten Ruhani, “Dünyanın İran petrol ve doğalgazına ihtiyacı var. Bizleri birkaç baskı ve yaptırım altında tuttuklarını görmeyin. Sonuçta dünyanın ve bölgenin İran'ın petrol ve doğalgazına ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

İran'da 1 milyon 144 bin 549 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin150'ye vaka sayısının da 1 milyon 354 bin 520'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 168'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 144 bin 549'a ulaştığı bilgisini verdi.