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21 Oca 2021 15:25

İran Bağdat'taki intihar saldırısını kınadı

İran Bağdat'taki intihar saldırısını kınadı

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı yazılı açıklamda bugün Bağdat’ta meydana gelen ve çok sayıda Iraklı vatandaşın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısını kınadı.

İran’ın Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı yazılı açıklamda bugün Bağdat’ta meydana gelen ve çok sayıda Iraklı vatandaşın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısını kınadı.

Açıklamada ilaveten İran’ın her zamanki gibi Irak halkı ve hükümetini desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı. Saldırıda şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği ve 74 kişinin de yaralandığı belirtildi.

News Code 1891984

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