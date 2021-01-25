Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan 'Güney Koreli petrol tankeri' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fars Körfezi’nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan Güney Kore bandıralı tanker konusunda Katar’dan arabuluculuk yapmasını talep eden Güney Kore’nin tutumuna ilişkin Hatipzade, “Teknik konularda siyasi arabuluculuğu kabul etmeyiz, bunu Güney Kore heyetine de bildirdik.” dedi.

Hatipzade, tanker meselesinin İran’ın Güney Kore bankalarında dondurulan varlıkları ile ilgili olmadığını belirterek, “Bu paraların serbest bırakılması için farklı yollara başvurduk. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı da bunun için İran’a ziyarette bulunmuştu.” ifadesini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerini de değerlendiren Hatipzade, Riyad yönetiminin Tahran politikasında bazı endişelerinin olabileceğini belirterek, bu konuları Suudiler ile müzakere etmeye hazır olduklarını kaydetti.

İran'ın ekonomik durumu daha iyi olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Ekonomik savaş başlatan kötü yöneticilerin amacının ülkenin ekonomisini bozmak olduğu hükümet için kanıtlanmıştır. Şimdi de milletimizin ekonomik savaştaki zaferini boşa çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhrubaşkanı Ruhani ayırca, Trump’ın ekonomik savaştaki yenilgisiyle İran’ın ticaret ortaklarının görüşünün değiştiğini ve ülkenin ekonomik ilişkilerinin yeni aşamaya girmek üzere olduğunu bildirdi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 945 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 383'e, vaka sayısının da 1 milyon 372 bin 977'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 90'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 164 bin 794'e ulaştığı bilgisini verdi.