İran Yol ve Şehircilik Bakanı Şam'da

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami başkanlığındaki heyet 4 günlük bir ziyaret için dün akşam Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Muhammed İslami'yi havalimanında Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Samir Halil karşıladı.

İslami, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşaat ve kalkınma alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi İran ile Suriye'nin gündeminde yer alıyor ve iki taraf bunu kararlılıkla takip etmektedir." dedi.

İslami, "Suriye'de yeniden imar sürecinde ortak çalışmaların olumlu sonuç verebilmesi için tüm kapasitelerimizi değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra finansal ve ulaştırma alanlarında oluşturulan koordinasyonla ortak projeler geliştirebilmek için özel sektörün sanayi ve inşaat alanındaki kapasitelerini kullanmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muhammed İslami Şam temasları kapsamında Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile bazı Suriyeli yetkili ile bir araya gelecek.