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24 Oca 2021 13:00

İran'dan 'Güney Koreli petrol tankeri' açıklaması

İran'dan 'Güney Koreli petrol tankeri' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi’nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan Güney Kore bandıralı tanker hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte, Fars Körfezi’nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan Güney Kore bandıralı tanker hakkında açıklamada bulundu.

Tanker konusunda Katar’dan arabuluculuk yapmasını talep eden Güney Kore’nin tutumuna ilişkin Hatipzade, “Teknik konularda siyasi arabuluculuğu kabul etmeyiz, bunu Güney Kore heyetine de bildirdik.” dedi.

Hatipzade, tanker meselesinin İran’ın Güney Kore bankalarında dondurulan varlıkları ile ilgili olmadığını belirterek, “Bu paraların serbest bırakılması için farklı yollara başvurduk. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı da bunun için İran’a ziyarette bulunmuştu.” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, 4 Ocak'ta Fars Körfezi’nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

News Code 1892056

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