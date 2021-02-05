Pakistan'da Keşmir yürüyüşüne terör saldırısı

AA'nın haberine göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe kimliği belirsiz kişilerin el bombasıyla saldırı düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 16 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Sibi bölgesinde Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, motosikletli kişilerin el bombasıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1990'da "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti. Bu kapsamdaki ilk etkinlik ise 1991'de olmuştu.