Yapay zekaya sahip İHA'lar üretmek istiyoruz

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, video konferans aracılığıyla Hindistan'ın Bangalore kentindeki Aero India 2021 havacılık fuarı kapsamında düzenlenen hava savunma komutanları toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan General Nasirzade, ülkenin İHA gücünü en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, yapay zeka teknolojileriyle donatılmış insansız hava araçları üretmek için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

İran Ordusu geçtiğimiz Ocak ayında geniş kapsamlı bir insansız hava aracı ve drone tatbikatı düzenlemişti.

Simnan eyaletinde iki gün süren tatbikatta İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce insansız hava aracı yer almıştı.