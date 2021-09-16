İran Ordusu'nun yeni ürünleri yakında tanıtılacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, çalışma ziyareti için geldiği Buşehr kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri, teçhizat, askeri eğitim ve muharebe gücü konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

Ülkede daha önce çeşitli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) geliştirildiğine dikkati çeken General Nasirzade, “Yeni yerli ürünlerin bir kısmı Kutsal Savunma Haftası (22-28 Eylül) sırasında tanıtılacak.” ifadesini kullandı.

General Nasirzade ayrıca, Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının yanı sıra İHA'ların kullandığı akıllı mühimmat üretiminde de başarılı olduğunu söyledi.