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8 Şub 2021 12:46

İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Rus, İran ve Çin donanmalarının Şubat ayında Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Sputink'e verdiği özel demeçte gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Levan Jagarian, Rusya, İran ve Çin'in bu sene ortak tatbikat düzenleyip düzenlemeyeceğine dair sorulan bir soruya, "Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde düzenlenecek olan tatbika Şubat ayının ortalarında gerçekleştirilecek." cevabını verdi.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.

News Code 1892378

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