İran, Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırılara ilişkin iddiaları reddetti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yollayarak, ABD’nin Irak’taki askeri üslerini hedef alan saldırılarda İran’ı suçlayan Washington yönetiminin iddalarını reddetti.

Mektupta, "ABD’nin BM Daimi Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'ni Irak'taki sözde 'hükümet dışı silahlı militan grupları' desteklemekle suçlamaya çalıştı ve bu iddiayı geçmişte olduğu gibi kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'taki ABD güçlerine yönelik yapılan saldırılarda İran’ın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir rolünün olmadığını vurgulayan Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta, “Böylesi iddalar tamamen temelsizdir ve hukuki geçerliliği yoktur.” denildi.

Söz konusu mektupta, ABD güçlerinin 25 Şubat 2021'de Suriye-Irak sınırındaki Irak kuvvetlerine karşı düzenlediği yasadışı hava saldırısı kınandı.

