Katar ve Suudi Arabistan arasında ticari faaliyetler yeniden başladı

AA'nın haberine göre, Katar Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Selva Sınır Kapısı'ndan Katar'daki Ebu Semra Sınır Kapısı'na gelen ve geçiş yapan ticari hareketin prosedürlerinin tamamlanarak başladığı belirtildi.

Selva Sınır Kapısı'ndan gelen kamyon şoförlerinin COVID-19 testi yapıldığını gösteren Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı onaylı 72 saat geçerlilik süresi olan bir sertifika alması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ebu Semra Sınır Kapısı aracılığıyla ülkeye ürün taşıyan sürücü ve kamyonların Katar'a girişine izin verilmeyeceği, malların ithalatçı tarafından teslim alınarak, kendi kamyonlarına yükleneceği aktarıldı.