İran'ın dondurulan döviz rezervleri konusunda önemli gelişme

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti bugün Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun ile bir araya geldi.

Görüşmede, Güney Kore bankalarında İran'a ait bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldğı belirtildi.

İran tarafının da, kullanılacak döviz miktarını ve transfer edileceği bankaları Güney Kore tarafına bildirdiği kaydedildi.

Daha önce Seul hükümetinden bir heyet Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran'ın 7 milyar dolar değerindeki mali varlığını görüşmek üzere Tahran’a gelmişti.