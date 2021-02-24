Hürriyet: Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan’a teklif mi, tuzak mı?' başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrılacağı iddialarının AKP'yi Erdoğan'ın elinden almak için bir tuzak olduğunu ileri sürdü.

"AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok. Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı. Burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkanı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum."