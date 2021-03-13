  1. Ekonomi
13 Mar 2021 11:40

OPEC: Şubat'ta İran'ın petrol üretimi arttı

OPEC: Şubat'ta İran'ın petrol üretimi arttı

OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, İran'ın Şubat ayındaki ham petrol üretimi Ocak ayına nazaran 35 bin varil artarak günlük 2 milyon 120 bin varile yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ikincil kaynaklara dayandırılan verilerine göre İran'ın Şubat ayındaki ham petrol üretimi Ocak ayına nazaran 35 bin varil artarak günlük 2 milyon 120 bin varile yükseldi.

OPEC raporuna göre Şubat’ta İran’ın ağır ham petrolünün fiyatı Ocak ayına kıyasla 6 dolar 28 sent artarak 60 dolar 66 sent seviyesine ulaştı. Ocak ayında İran petrolü 54,38 dolardan işlem görüyordu.

OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, Irak, İran, Libya ve Venezuela'da artarken, en büyük düşüşler Suudi Arabistan ve Angola'da görüldü.
 

News Code 1893099

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