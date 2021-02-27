İran ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan güçlerinin Suriye’nin doğusunda düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Hatipzade, “Amerikan güçlerinin Suriye’nin doğusunda, uluslararası hukukun ihlali olan yasa dışı ve agresif saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

ABD’nin Suriye saldırısının, İsrail’in “aralıksız saldırganlığının” devamı olduğunu kaydeden Hatipzade, “Amerikan üsleri yasadışı olarak Suriye’de bulunuyor ve orada teröristler eğitiliyor." ifadesini kullandı.

Hatipzade, ABD’nin Suriye’deki tesislere saldırının, bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ve çatışma sayısında artışa ve istikrarsızlığa yol açacağını kaydetti.