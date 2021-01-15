İran, Riyad'ı komşularıyla yapıcı bir şekilde davranmaya çağırdı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran karşıtı temelsiz iddiaları, ‘sıkıcı’ olarak nitelendirerek, “Riyad, masum Yemen halkına karşı savaşa ve Yemenli çocuk ve kadınların öldürmesine son vermelidir” dedi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Riyad’ın bölgede terör örgütü IŞİD’e verdiği gizli ve açık desteği, başta Irak ve Suriye halkı olmak üzere herkese açıkça kanıtlanmıştır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine “Maalesef, Suudi yöneticiler şu anda bölgedeki terörist ve sahte İsrail Rejiminin istikrarsızlaştırıcı planlarının önünü açıyor ve bölgedeki Müslüman ülkelere yapıcı olmayan bir şekilde davranıyor” ifadesini ekledi.

Riyad’ı bölgedeki komşu ülkelere yapıcı bir davranış sergilemeye çağıran Emir Abdullahiyan, “Suudi yöneticiler için savaş kışkırtma, terörizm geliştirme ve milletlere yönelik yaptırımları destekleme politikasını durdurmaları daha iyidir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, “Kalıcı bölgesel ve küresel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmada en yapıcı role sahip olan İran ve bölgedeki komşularına güvenmek hiç şüphesiz Riyad'ın çıkarınadır” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlenen basın toplantısında İran'a karşı boş ve temelsiz iddialarını tekrarlamıştı.