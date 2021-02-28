Nijerya'da Lassa ateşinden 22 kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgında ocak ayından bu yana Edo, Ondo, Ebonyi, Nasarawa, Enugu, Taraba ve Bauchi eyaletlerinde 102 vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 22 kişi öldü.

İlk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak : AA