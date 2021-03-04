İran karşıtı karar tasarısı UAEA Yönetim Kurulu'nun gündeminden çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran karşıtı karar tasarısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun gündeminden çıkarıldığını duyurdu.

Hatipzade, “Tahran, Viyana, üç Avrupa ülkesi ile UAEA Yönetim Kurulu'na üye ülkelerin başkentlerinde yürütülen yoğun diplomatik çabalar ile birlikte Çin ve Rusya’nın destek sağlamasıyla İran ile ilgili karar tasarısı kurul toplantısının gündeminden çıkarıldı.” dedi.

“Bugükü gelişme İran ve UAEA tarafından açılan diplomasi yolunu sürdürebilir ve nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin yükümlülüklerinin tam olarak uygulanması için zemin hazırlayabilir.” diyen Hatipzade, tüm tarafların sağlanan fırsatı değerlendirmesini temenni etti.

UAEA Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısı 1 Mart'ta Viyana'da 35 üye ülkenin katılımıyla başlamıştı.

ABD yönetimi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin desteğiyle, İran'ın ek nükleer denetimleri askıya aldığı için Tahran aleyhinde bir karar çıkarmaya çalışıyordu.