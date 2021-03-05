Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu siyasi oyunların yeri değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

İran ile UAEA arasındaki yakın işbirliğine dair Cumhurbaşkanı Ruhani, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) onlarla işbirliği yaptığımızı iyi biliyor ve raporlar da bunu gösteriyor." dedi.

Ruhani, "İran'la dost olduğunu iddia eden bazıları (İran'a karşı) bir plan arıyorlar, bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum ve kuruma da İran ile iyi işbirliğimizi bozmamasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Ruhani, şunları kaydetti:

"Üç Avrupa ülkesi UAEA'nın siyasi oyunların yeri olmadığını anlamalıdır; Siyasi oyunları bir kenara bırakın, çünkü bu kurum bir teknik çalışma yeridir. Geçtiğimiz haftalarda UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık. Ajans ile teknik alandaki çalışmalarımızın devam etmesine izin verin."

Zarif: Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı pozisyonu için aday olan Wendy Sherman'ın nükleer anlaşmanın kaderiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, "Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez, tamam. 2021, 2015 yılı değilse, 1945 yılı da değildir. Öyleyse, Birleşmiş Milletler Şartını değiştirelim ve sürekli ABD tarafından kötüye kullanılan vetoyu da kaldıralım. İkimiz 2003'den 2012'ye kadar yaptığımız jesti bırakalım ve imzaladığımız anlaşmanın uygulamasına geçelim."

İran karşıtı karar tasarısı UAEA Yönetim Kurulu'nun gündeminden çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran karşıtı karar tasarısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun gündeminden çıkarıldığını duyurdu.

Hatipzade, “Tahran, Viyana, üç Avrupa ülkesi ile UAEA Yönetim Kurulu'na üye ülkelerin başkentlerinde yürütülen yoğun diplomatik çabalar ile birlikte Çin ve Rusya’nın destek sağlamasıyla İran ile ilgili karar tasarısı kurul toplantısının gündeminden çıkarıldı.” dedi.

“Bugükü gelişme İran ve UAEA tarafından açılan diplomasi yolunu sürdürebilir ve nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin yükümlülüklerinin tam olarak uygulanması için zemin hazırlayabilir.” diyen Hatipzade, tüm tarafların sağlanan fırsatı değerlendirmesini temenni etti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 404 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 431'e vaka sayısının da 1 milyon 665 bin 103'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 420 bin 958'e ulaştığı bilgisini verdi.